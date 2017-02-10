В Киеве КОРД задержал вора в законе, который мог работать на РФ

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Пятница, 10 февраля 2017, 19:09

В Киеве задержали известного "вора в законе".

Об этом на своей странице в Facebook написал министр внутренних дел Арсен Аваков.

По его словам уроженец Грузии 42-летний Гела Кардава, неоднократно судимый за тяжелыми статьями (разбой, грабеж) "задержан в Киеве в результате спецоперации, проведенной столичной полицией с участием бойцов спецподразделения КОРД".

Указывается, что "вор в законе" задержал в одном из столичных ресторанов вместе с "соратниками".

"Из открытых источников известно, что Гела Кардава является одним из организаторов так называемых коммерческих коронаций воров в законе в постсоветских странах", - написал Аваков.

"Кроме того, есть информация о том, что он является штатным агентурным сотрудником МВД России. Проверяется информация о его сотрудничестве со спецслужбами РФ", - добавил он.

Украинская правда

Темы: Киев криминал
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