Виновника ДТП, в котором пострадала премьер Польши, будет защищать оппозиция

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Суббота, 11 февраля 2017, 23:41

Польская прокуратура предъявила обвинения 21-летнему водителю автомобиля Fiat, который столкнулся в пятницу в городе Освенцим с автомобилем премьер-министра Польши Беаты Шидло.

Две крупнейшие оппозиционные партии Польши "Гражданская платформа" (РО) и Современная (.N) предоставят обвиняемому поддержку, поскольку считают дело "странным", передает Укринформ.

"Мы обеспечим ему полную, лучшую юридическую защиту для того, чтобы при столкновении "государство vs гражданин" государство не было в привилегированном положении. Это дело очень странное, поскольку в течение нескольких часов относительно молодого человека вынесен приговор без объективного выяснения ситуации" , - заявил депутат партии .N Марек Сова.

Депутат добавил, что нельзя допустить, чтобы в этой ситуации водитель был лицом "второй категории". Он отметил, что сам неоднократно видел, что по польским дорогам с большой скоростью без звуковой и световой сигнализации едут правительственные кортежи.

Окружная прокуратура в Кракове в субботу выдвинула водителю автомобиля Fiat обвинения в причинении ДТП, в результате чего пострадали несколько человек. За это ему грозит заключение до 3 лет.

Представитель прокуратуры Януш Гнатко сообщил, что как функционеры Бюро охраны правительства, так и свидетели ДТП подтверждают, что кортеж передвигался с включенной звуковой и световой сигнализацией. В то же время, водитель, как подчеркивает прокурор, не уверен в том, что колонна двигалась с включенной сигнализацией.

Как сообщалось, в пятницу во время движения правительственной колонны 21-летний водитель автомобиля Fiat Cinquecento пропустил первый автомобиль кортежа и, поворачивая влево, въехал в другой, в котором находилась премьер. Пытаясь избежать ДТП, водитель премьерского автомобиля резко вывернул руль и въехал в дерево. В результате в больницу попали Шидло, начальник ее охраны и водитель автомобиля премьера.

В связи с этим глава МВД Польши Мариуш Блащак анонсировал системные изменения в функционировании Бюро охраны правительства, которое охраняет первых лиц государства.

Темы: Польша
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