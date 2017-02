В Багдаде неизвестные обстреливают правительственные кварталы

В столице Ирака Багдаде неизвестные лица начали обстрел так называемой "зеленой зоны", где расположены правительственные здания, иностранные посольства и офисы международных организаций.

Об этом со ссылкой на телеканал "Аль-Арабия", пишет Радио Свобода.

BREAKING: Reports of several rockets or mortars fired at the Green Zone in #Baghdad. - @BaxtiyarGoran