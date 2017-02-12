В Багдаде неизвестные обстреливают правительственные кварталы

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Воскресенье, 12 февраля 2017, 01:35

В столице Ирака Багдаде неизвестные лица начали обстрел так называемой "зеленой зоны", где расположены правительственные здания, иностранные посольства и офисы международных организаций.

Об этом со ссылкой на телеканал "Аль-Арабия", пишет Радио Свобода.

Ранее появилась информация о столкновениях демонстрантов с полицией в Багдаде, жертвами которых стали не менее пяти человек, среди которых сотрудник полиции.

Десятки тысяч сторонников лидера радикальных шиитов Моктады ас-Садра требовали провести политические реформы, в частности, в корне изменить состав Независимой избирательной комиссии в преддверии назначенных на сентябрь региональных выборов.

Полиция применила резиновые пули и слезоточивый газ, пытаясь помешать толпе прорваться к "зеленой зоне".

По словам организаторов, пострадали около 20 демонстрантов. Согласно данным полиции, некоторые участники акции были вооружены пистолетами и ножами.

Темы: Ирак
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