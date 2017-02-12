В Панаме арестованы основатели Mossack Fonseca

Два учредителя панамской юридической фирмы Mossack Fonseca были задержаны в субботу по обвинению в отмывании денег в деле связанном с коррупционным скандалом в Бразилии.

Об этом сообщили в генпрокуратуре страны, пишет Reuters.

Основатели фирмы Юрген Мозак и Рамон Фонсека арестованы из-за риска, что они могут покинуть страну.

Генеральный прокурор Панамы Кения Порселло заявила, что по данным следствия фирма "может быть признана преступной организацией, которая занималась сокрытием активов или денег сомнительного происхождения".

В течение года расследованием, которое привело к этому аресту, занимались прокуроры Бразилии, Перу, Эквадора, Колумбии, Швейцарии и США.

В четверг прокуроры провели обыски в офисах Mossack Fonseca, а в пятницу состоялись обыски в домах основателей фирмы.

Как известно, несколько миллионов документов Mossack Fonseca, так называемый "Панамский архив", стали основой для расследования, проведенного Международным консорциумом журналистов-расследователей (ICIJ) при участии Центра по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP), а также других партнеров.

В ходе расследования было установлено, что с фирмой, занимающейся регистрацией оффшоров, связанные десятки компаний, бизнесменов и политиков из разных стран мира, в том числе из Украины.