АТО: 59 обстрелов, ранены два бойца ВСУ

За прошедшие сутки, 11 февраля, боевики осуществляли обстрелы из минометов, гранатометов и стрелкового оружия на Мариупольском и Донецком направлениях, в результате чего получили ранения двое украинских военных.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

"На Мариупольском направлении из минометов обстреляли наши позиции в районе Красногоровки и Павлополя. Из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - Новотроицкое, Гнутово, Павлополь, Широкино, Лебединский, Водяное. По Широкиному и Красногоровке огонь вели БМП противника", - говорится в сообщении.

На Донецком направлении, по данным штаба АТО, из минометов различных калибров боевики обстреливали Каменку, Зайцево, Авдеевку, Пески и Новоселовку Вторую, а из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - Зайцево, Пески, Авдеевку, Опытное и Троицкое. По позициям ВСУ в районе Луганского огонь вел снайпер.