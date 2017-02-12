В Киеве из-за столкновения с грузовым поездом 9 вагонов сошли с рельсов

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Воскресенье, 12 февраля 2017, 19:26

В Киеве на ст. Киев-Волынский в результате столкновения грузового поезда с группой грузовых вагонов во время его движения по соседней колее сошли с рельсов 9 пустых вагонов.

Об этом сообщили в пресс-службе "Укрзализныци".

По данным УЗ, индицент произошел в 20:40 11 февраля, в результате столкновения была повреждена опора контактной сети, с рельсов сошли 2 цистерны и 7 зерновозов.

"По состоянию на 9:00 12 февраля был поднят на рельсы 5 вагонов, задействовано восстановительные поезда станций" Дарница "и" Фастов ". В результате происшествия потери груза нет, персонал станции не пострадал, движение пассажирских поездов осуществляется без задержек", - заявили в УЗ .

Позже в "Укрзализныце" сообщили, что работы по ликвидации последствий столкновения завершены, последний из 9 грузовых вагонов, сошедших с рельсов, поднят в 16:00, работает комиссия по расследованию причин транспортного происшествия.

По данным "Еспресо", столкновение прозошло при участии состава вагонов и цистерн, которые стояли на железнодорожном отстойнике, в которые въехал зерновой состав, двигающийся со стороны н.п.Вишновое. По предварительной информации, причиной аварии могло стать то, что состав с цистернами стоял очень близко к стрелочным переводам. 

 

 
Темы: Киев Укрзализныця
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