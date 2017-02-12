Гройсман соберет штаб - оценить запасы до конца отопительного сезона
Премьер-министр Владимир Гройсман заявил о необходимости проведения заседания Энергетического штаба по вопросу достаточности запасов энергоносителей для прохождения отопительного сезона.
Об этом глава правительства заявил вечером 12 февраля в эфире ТРК "Украина".
"Я дал поручение, в понедельник будет проведено заседание Энергетического штаба, где будет полностью оценена ситуация относительно того, сколько и какие у нас есть запасы, насколько необходимо принимать меры - потому что для того, чтобы проходить сезон, уже сейчас необходимо начинать экономить", - заявил премьер.
При этом Гройсман подчеркнул, что в настоящее время в стране запасов газа "абсолютно достаточно".
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