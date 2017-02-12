Гройсман соберет штаб - оценить запасы до конца отопительного сезона

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Воскресенье, 12 февраля 2017, 21:37

Премьер-министр Владимир Гройсман заявил о необходимости проведения заседания Энергетического штаба по вопросу достаточности запасов энергоносителей для прохождения отопительного сезона.

Об этом глава правительства заявил вечером 12 февраля в эфире ТРК "Украина".

"Я дал поручение, в понедельник будет проведено заседание Энергетического штаба, где будет полностью оценена ситуация относительно того, сколько и какие у нас есть запасы, насколько необходимо принимать меры - потому что для того, чтобы проходить сезон, уже сейчас необходимо начинать экономить", - заявил премьер.

При этом Гройсман подчеркнул, что в настоящее время в стране запасов газа "абсолютно достаточно".

"Интерфакс-Украина"

Темы: отопление Гройсман
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IP: 94.76.66.---samal12.02.2017 22:02
А хто цього винесе з трибуни??
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