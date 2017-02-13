Молдаванина не пустили в Украину из-за георгиевских лент в машине

2058 просмотров
0
Понедельник, 13 февраля 2017, 12:41

В воскресенье на границе с Молдовой украинские пограничники совместно с сотрудниками таможни обнаружили у гражданина Молдовы пакет с запрещенными предметами - георгиевскими лентами.

Об этом говорится в сообщении Госпогранслужбы.

"В салоне автомобиля "Дачия-Логан" гражданин Молдовы, который ехал в Украину, вез пакет с 25 георгиевскими лентами. Кроме лент, во время мероприятий проверки пограничники обнаружили в молдаванина фонарь со встроенным электрошокером", - сообщают пограничники.

 
Фото: Госпогранслужба

"Сам гражданин пояснил пограничникам, что ленты ему якобы подарили в России во время проведения акции, однако он забыл их выложить. О найденных предметах проинформированы правоохранительные органы в Черновицкой области", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате гражданина Молдовы не пустили в Украину и запретили въезд на 3 года.

Украинская правда

Темы: граница Молдова Украина
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Бурбаки вступился за "стену" Яценюка, назвал обвинения нелепыми 6 февраля 2017, 12:18
Трамп готовит приказ о строительстве стены на границе с Мексикой 25 января 2017, 07:08
В "Жулянах" пограничники нашли комплектующие к ПТРК "Фагот" 21 января 2017, 15:31
powered by lun.ua
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
В Кремле говорят о возможной встрече Трампа с Путиным на саммите G-20
Чубаров: Инцидент на Чонгаре исчерпан
Гройсман: Штаб рассмотрит чрезвычайное положение в энергетике
Суд начал экстрадицию осужденного в РФ за "шпионаж" украинца
Все новости
Здоровье

Почему украинцы живут на 10 лет меньше европейцев

Интервью

Давид Чичкан: Если идти до конца, придется декоммунизировать Лесю Украинку