Кириленко уверяет, что увольнение команды НТКУ - это естественно

Вице-премьер Вячеслав Кириленко уверяет, что подготовка к Евровидению-2017 осуществляется в плановом режиме.

Об этом говорится в его заявлении, обнародованном пресс-службой правительства.

"Для проведения песенного конкурса правительство выделило 455 млн гривен из государственного бюджета, а Киев - 200 млн гривен, принято устав НСТУ, ряд правительственных постановлений и другие необходимые решения на всех уровнях", - отметил он.

По его словам, Национальная общественная телерадиокомпания Украины как вещатель-организатор Евровидения-2017 в тесном сотрудничестве с Европейским вещательным союзом реализуют совместный план действий по подготовке к песенному конкурсу.

"Несмотря на ряд проблем, которые были накоплены за предыдущий период, сегодня найдено ключевые решения, созданы условия для эффективного выполнения НСТУ всех задач в рамках подготовки к Евровидению-2017", - заявил он.

"В подготовке к песенному конкурсу задействованы сотни украинских и иностранных специалистов. Естественно, что в ходе подготовки к такому масштабному событию в команде НСТУ как общественного вещателя, могут происходить определенные кадровые изменения. Однако, никакие персональные решения не повлияют на качество проведения Украиной песенного конкурса Евровидение-2017", - добавил Кириленко.

Чиновник заверил, что событие проведут качественно и в полном соответствии с высокими стандартами ЕМС и требованиями широкой зрительской аудитории Евровидения.

Как известно, в понедельник часть работников Национальной общественной телерадиокомпании Украины, готовившая проведение Евровидения-2017, заявила о выходе из проекта.

Украинская правда