ФСБ не пропускает письма Сущенка к Порошенку, Климкину и послу в России
Цензура запретила передавать из СИЗО письма незаконно задержанного в России журналиста Укринформа Романа Сущенка украинским государственным деятелям.
Об этом после посещения в СИЗО рассказал его адвокат Марк Фейгин, сообщает Укринформ.
"Был в СИЗО у Романа Сущенка. Узнал, что цензура не пропустила его письма, отправленные обычной почтой Президенту Петру Порошенку, главе МИД Павлу Климкину и украинскому консулу в Москве Геннадию Брескаленку. Я не очень понимаю, по каким причинам это сделано, а никаких объяснений мне не дают. На мой взгляд, это ограничивает права моего подзащитного", - сказал Фейгин.
Он также уточнил, что Сущенку в СИЗО "Лефортово" поступают сотни, а то и тысячи писем, однако ему передают только малую часть из них.
"Эту проблему тоже нужно как-то решать. Очевидно, я буду жаловаться по этому поводу в Генпрокуратуру РФ. Посмотрим, как там будут реагировать", - резюмировал адвокат.
Ранее, 8 февраля, пресс-секретарь президента Святослав Цеголко опубликовал письмо Сущенка адресованное Порошенку.
Как известно, собственного корреспондента Укринформа во Франции Романа Сущенка, нарушая международные правила, задержали 30 сентября 2016 в Москве, куда он прибыл с частной поездкой.
7 октября ему было предъявлено обвинение в "шпионаже".
Лефортовский районный суд продлил Сущенку срок содержания под стражей до 30 апреля. Министерство иностранных дел Украины выразило решительный протест в связи с этим решением.
14 февраля в 10:20 в Мосгорсуде состоится рассмотрение апелляционной жалобы на продление ареста Сущенка до 30 апреля.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.