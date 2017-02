Туск: События в Авдеевке напомнили нам об агрессии России

Обострение ситуации в Авдеевке снова напомнило о продолжающихся вызовах, которые несет агрессия России на востоке Украины.

Об этом заявил президент Европейского совета Дональд Туск на встрече с премьер-министром Ливии Фаезом аль-Сараджем.

По его словам, кризис в Украине до сих пор находится на экране радара Европейского Союза.

"Нарушение перемирия, которые имеют место в последние дни, продемонстрировали новый уровень интенсивности и жестокости. Гуманитарная ситуация в районе Авдеевки становится критической", - заявил Туск.

"Нам снова напомнили о продолжающихся вызовах, которые представляет собой российская агрессия на востоке Украины и угрозы для выполнения Минских соглашений", - подчеркнул он.

Президент Европейского совета при этом призвал к немедленному прекращению боев.

У себя в Twitter Туск написал, что Россия должна использовать свое влияние на поддерживаемых ею сепаратистов на Донбассе для прекращения огня.

Fighting in eastern Ukraine must stop now and ceasefire honoured. Russia should use its influence to disengage Russian-backed separatists.