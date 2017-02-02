Туск: События в Авдеевке напомнили нам об агрессии России

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Четверг, 2 февраля 2017, 13:34

Обострение ситуации в Авдеевке снова напомнило о продолжающихся вызовах, которые несет агрессия России на востоке Украины.

Об этом заявил президент Европейского совета Дональд Туск на встрече с премьер-министром Ливии Фаезом аль-Сараджем.

По его словам, кризис в Украине до сих пор находится на экране радара Европейского Союза.

"Нарушение перемирия, которые имеют место в последние дни, продемонстрировали новый уровень интенсивности и жестокости. Гуманитарная ситуация в районе Авдеевки становится критической", - заявил Туск.

"Нам снова напомнили о продолжающихся вызовах, которые представляет собой российская агрессия на востоке Украины и угрозы для выполнения Минских соглашений", - подчеркнул он.

Президент Европейского совета при этом призвал к немедленному прекращению боев.

У себя в Twitter Туск написал, что Россия должна использовать свое влияние на поддерживаемых ею сепаратистов на Донбассе для прекращения огня.

"Бои в восточной Украине должны прекратиться, а перемирие – соблюдаться. Для этого Россия должна использовать свое влияние на поддерживаемых ею сепаратистов", - написал Туск.

Как сообщалось, Туск также заявил, что Россия должна использовать свое влияние на поддерживаемых ею сепаратистов на Донбассе для прекращения огня.

Европейская правда

Темы: Авдеевка ЕС
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IP: 193.19.240.---Conrad02.02.2017 14:26
"Росія повинна використати свій вплив на підтримуваних нею сепаратистів на Донбасі для припинення вогню." :-)
Росія і є ті самі "сепаратисти" та "бойовики".
Піде геть Росія з Донбасу, зникнуть і "сепаратисти та бойовики"...
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