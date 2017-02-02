В прифронтовой Марьинке ранили местную жительницу

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Четверг, 2 февраля 2017, 15:38

В Марьинке Донецкой области получила ранения местная жительница.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Нацполиции в Донецкой области.

"Ранены женщину, 1961 года рождения. Она получила ранение голени, находясь на ул. Прокофьева (Ленина)", - сказано в сообщении.

Отмечается, что "скорая" около 11:30 повезла пострадавшую в больницу г. Курахово.

Как известно, террористы ОРДО осуществляют обстрелы Марьинка Донецкой области, что привело к возгоранию нескольких домов.

Украинская правда

Темы: Донбасс АТО
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