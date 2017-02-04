Боевики снова обстреляли из артиллерии Сартану
Около 23.00 террористы нанесли артудары по поселку Сартана Кальмиусского района Мариуполя.
Об этом сообщает полиция Донецкой области.
"Сейчас поселок объезжает Сартанская группа быстрого реагирования. Информации о количестве разрушений и жертв среди мирного населения пока нет", - говорится в сообщении.
Половина поселка обесточена. Есть повреждения домов.
Предварительно известно, что снаряды упали примерно в том же районе, что и во время утреннего обстрела.
Как сообщалось, 3 февраля в 5:30 боевики обстреляли Сартану.
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