Суд отклонил апелляцию правительства США на приостановку антимиграционного указа

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Воскресенье, 5 февраля 2017, 12:45

Федеральный апелляционный суд рано утром в воскресенье отклонил просьбу Министерства юстиции немедленно восстановить действие подписанного президентом Дональдом Трампом указа, запрещающий выдачу виз жителям семи стран с преимущественно мусульманским населением.

Об этом сообщает Agence France Press.

Апелляционный суд решил, что минюст США данный крайний срок до понедельника для подачи ответа истца на возражения ответчика по иску.

Ранее министерство юстиции США оспорило решение федерального суда в Сиэтле, который приостановил действие подписанного президентом Дональдом Трампом указа, запрещающий выдачу виз жителям семи стран с преимущественно мусульманским населением.

Напомним, что Федеральный суд в Сиэтле (штат Вашингтон) приостановил действие указа.

Действие указа приостановлено по всей стране до тех пор, пока не будет рассмотрен иск, поданный в этот суд местной прокуратурой. В исковом заявлении требуется признать основные положения указа неконституционным и отменить его.

После этого Трамп в своем Twitter написал, что восстановит действие указа о запрете въезда в США гражданам семи стран, который был временно остановлен Федеральным судом в Сиэтле.

Европейская правда

Темы: США
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