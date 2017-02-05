Нацбанк говорит о подозрительных фактах в задержании директора департамента

Директор департамента Нацбанка Сергей Шацкий, которого ранее обвинили в получении взятки, был задержан по месту жительства ночью, и деньги нашли при обыске.

Об этом заявляет пресс-служба Нацбанка на своей странице в Facebook в воскресенье, ссылаясь на факты, которые стали известны во время судебного заседания в пятницу.

"Арест состоялся по месту жительства ночью, а не на месте совершения преступления. Во время упомянутого события был обыск, а не задержание со взяткой, непосредственного факта получения неправомерной выгоды также не было", - заявили в НБУ.

Кроме того, посредники или "сообщники" в помещении во время задержания ни находились.

Также в пресс-службе отметили, что количество средств, упомянутых в обвинении, гораздо больше суммы средств, выявленных во время обыска.

"Пресс-служба НБУ обращается к журналистам с просьбой воздержаться от преждевременных выводов, комментариев и предвзятых суждений относительно обстоятельств задержания ГПУ и СБУ директора Департамента платежных систем Национального банка", - говорится в обращении.

В Нацбанке также отметили, что представитель компании, который заявляет, что за регистрацию платежной системы он заплатил взятку, ранее представлял компанию, у которой НБУ отозвал лицензию.

С учетом этого НБУ считает, что это дело требует повышенного внимания правоохранительных органов.

"Национальный банк, как было неоднократно отмечено, всесторонне содействует следствию и надеется на непредвзятое расследование и соблюдение принципа презумпции невиновности", - подчеркнули в пресс-службе.

Как сообщалось, ранее Генпрокуратура заявила, что 2 февраля во время получения последней части неправомерной выгоды в сумме 25 тысяч долларов США задержан директор одного из департаментов НБУ и три его сообщника, которые выступали в роли посредников.

Задержанному представителю Нацбанка сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 368 УК Украины, а также его сообщникам по ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 368 УК Украины (получение должностным лицом, занимающим ответственное положение, неправомерной выгоды в особо крупном размере для себя, совмещенное с вымогательством неправомерной выгоды, а его сообщникам посредничество в ее получении).

В субботу Печерским судом Киева Шацкому была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 800 тысяч гривен.

В отношении трех сообщников, которые выступали в роли посредников судом избрана мера пресечения в виде домашнего ареста по месту постоянного проживания.

Украинская правда