Нацбанк говорит о подозрительных фактах в задержании директора департамента

1880 просмотров
1
Воскресенье, 5 февраля 2017, 15:45

Директор департамента Нацбанка Сергей Шацкий, которого ранее обвинили в получении взятки, был задержан по месту жительства ночью, и деньги нашли при обыске.

Об этом заявляет пресс-служба Нацбанка на своей странице в Facebook в воскресенье, ссылаясь на факты, которые стали известны во время судебного заседания в пятницу.

"Арест состоялся по месту жительства ночью, а не на месте совершения преступления. Во время упомянутого события был обыск, а не задержание со взяткой, непосредственного факта получения неправомерной выгоды также не было", - заявили в НБУ.

Кроме того, посредники или "сообщники" в помещении во время задержания ни находились.

Также в пресс-службе отметили, что количество средств, упомянутых в обвинении, гораздо больше суммы средств, выявленных во время обыска.

"Пресс-служба НБУ обращается к журналистам с просьбой воздержаться от преждевременных выводов, комментариев и предвзятых суждений относительно обстоятельств задержания ГПУ и СБУ директора Департамента платежных систем Национального банка", - говорится в обращении.

В Нацбанке также отметили, что представитель компании, который заявляет, что за регистрацию платежной системы он заплатил взятку, ранее представлял компанию, у которой НБУ отозвал лицензию.

С учетом этого НБУ считает, что это дело требует повышенного внимания правоохранительных органов.

"Национальный банк, как было неоднократно отмечено, всесторонне содействует следствию и надеется на непредвзятое расследование и соблюдение принципа презумпции невиновности", - подчеркнули в пресс-службе.

Как сообщалось, ранее Генпрокуратура заявила, что 2 февраля во время получения последней части неправомерной выгоды в сумме 25 тысяч долларов США задержан директор одного из департаментов НБУ и три его сообщника, которые выступали в роли посредников.

Задержанному представителю Нацбанка сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 368 УК Украины, а также его сообщникам по ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 368 УК Украины (получение должностным лицом, занимающим ответственное положение, неправомерной выгоды в особо крупном размере для себя, совмещенное с вымогательством неправомерной выгоды, а его сообщникам посредничество в ее получении).

В субботу Печерским судом Киева Шацкому была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 800 тысяч гривен.

В отношении трех сообщников, которые выступали в роли посредников судом избрана мера пресечения в виде домашнего ареста по месту постоянного проживания.

Украинская правда

Темы: НБУ
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Директора департамента НБУ взяли под стражу с возможностью залога 4 февраля 2017, 12:23
Гонтарева: Повышение минималки не приведет к увольнениям 4 февраля 2017, 05:21
Директора департамента НБУ поймали на крупной взятке 3 февраля 2017, 11:01
powered by lun.ua
Комментарии — 1
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
IP: 93.74.27.---vlad50705.02.2017 15:53
Жесть какая. Барыга барыгу отмазывает.
ОтветитьС цитатой
Все комментарии
Главные новости
Линии электроснабжения к Авдеевки отремонтировали
Климкин о планах Австрии по санкциям: Разве не искаженная логика?
В субботу в Авдеевке было спокойнее, ранены двое военных
А Авдеевке есть газ и тепло, вода по графику - Жебривский
Все новости
Шоколад

9 причин есть черный шоколад каждый день

Иппотерапия

Как 25 семей собрались и завели лошадку для детей