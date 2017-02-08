Президент Молдовы предложил трехсторонние переговоры с Россией и ЕС

2924 просмотра
2
Среда, 8 февраля 2017, 02:06

Президент Молдовы Игорь Додон заявил, что Кишинев должен возобновить стратегическое партнерство с Москвой, не отказываясь при этом от ассоциации с Евросоюзом.

Об этом он заявил в интервью DW.com.

Президент Молдовы во время визита в Брюссель предложил европейским чиновникам провести трехсторонние переговоры с участием России.

"Есть Россия, есть ЕС, у нас есть соглашение о свободной торговле и с одной стороной, и с другой. Вот Россия - ЕС, у них какие-то взаимные санкции, но из-за этого страдаем мы, маленькая страна. Нас тянет то один в одну сторону, то один - в другую", - пояснил Додон.

Он подчеркнул, что Кишинев заинтересован в том, чтобы возобновить стратегическое партнерство с Москвой, сохраняя хорошие отношения с Брюсселем.

Одновременно Додон высказал мнение, что за последние несколько лет его сограждане стали меньше доверять евроинтеграции, увидев, что она не приводит к улучшению их благосостояния. В этом Додон винит отчасти бывшее руководство страны, а отчасти - европейских чиновников, которые, по его словам, поддерживали Кишинев, исходя из геополитических интересов.

"Очень часто эта помощь была геополитической. То есть молдавское правительство воровало деньги, не делало никаких реформ, качество жизни падало, но эти политики, которые прикрывались европейскими ценностями, европейскими флагами, шантажировали Брюссель и Запад: если вы нам не поможете, то придут русские. Русские танки, Путин, социалисты, Додон. И из-за этого они все эти годы давали деньги геополитически. Народ это видел, и доверие к ЕС, к европейской интеграции падало", - считает Додон.

Темы: Молдова ЕС Росcия
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Путин будет добиваться федерализации Молдовы - Исследование 29 января 2017, 05:40
Додон обещает провести референдум о статусе Приднестровья 25 января 2017, 14:43
Президент Молдовы выступил за вывод войск РФ и против офиса НАТО 25 января 2017, 12:55
powered by lun.ua
Комментарии — 2
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
IP: 195.138.86.---Kotia08.02.2017 10:00
Це, як кажуть, хоче і рибку з'їсти і на ... тепле місце сісти )
ОтветитьС цитатой
IP: 193.254.220.---Taras Orel08.02.2017 02:25
Давайте-давайте. Це те саме, що в Україні називали "багатовекторною політикою". До чого призвело можна зараз спостерігати
ОтветитьС цитатой
Все комментарии
Главные новости
Боевика "Гиви" взорвали в его кабинете – СМИ
Главаря боевиков "Гиви" убили в Донецке
АТО: 89 обстрелов, под огонь тяжелой артиллерии попало Луганское
Маккейн о Путине: нет никакого морального равенства между этим мясником и США
Все новости
Шоколад

9 причин есть черный шоколад каждый день

Выступления TEDxKyiv

Связь поколений, сила популизма, комета Чурюмова и Евангелие для гопников