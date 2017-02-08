Дуда и Меркель согласились, что нормализация отношений с РФ пока невозможна

2306 просмотров
0
Среда, 8 февраля 2017, 02:40

Польша и Германия согласны, что возвращение к политике "business as usual" в отношениях с Россией невозможна, пока не будет разрешен конфликт на востоке Украины и не будет восстановлен международный порядок.

Об этом со ссылкой на агентство PAP, сообщает Укринформ.

"Как президент, так и канцлер отметили, что нельзя соглашаться на длительную оккупацию суверенного государства. Нельзя соглашаться на переход к нормальным контактам "business as usual" (с Россией - ред.) После того, что произошло в Украине, пока этот конфликт не будет разрешен, и не будет восстановлен международный порядок в Украине, опирающейся на международное право", - заявил министр канцелярии президента РП Кшиштоф Щерский по результатам переговоров в Варшаве Анджея Дуды и канцлера ФРГ Ангелы Меркель.

Он подчеркнул, что Дуда и Меркель согласились: Европе нужно вести переговоры с США в ключе "сохранения главной линии" по Украине, которую исповедуют сегодня также Польша и Германия.

Щерский также подчеркнул, что Дуда и Меркель выразили обеспокоенность последними событиями в Украине и ситуация идет "в сторону ухудшения, а не улучшение мирного процесса".

Министр канцелярии президент РП констатировал: оба собеседника согласились, что нынешняя ситуация "тяжелее и сложнее как в глобальном, международном контексте, так и в контексте того, что происходит на востоке Украины".

Темы: Донбасс Росcия Польша Германия
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
ОБСЕ фиксирует увеличение вооружений по обе стороны конфликта на Донбассе 8 февраля 2017, 01:03
В МИД Германии прокомментировали слова посла о выборах на Донбассе 8 февраля 2017, 00:30
Суд арестовал рации, которые водитель грузовика фонда Ахметова вез боевикам 7 февраля 2017, 17:57
powered by lun.ua
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
Боевика "Гиви" взорвали в его кабинете – СМИ
Главаря боевиков "Гиви" убили в Донецке
АТО: 89 обстрелов, под огонь тяжелой артиллерии попало Луганское
Маккейн о Путине: нет никакого морального равенства между этим мясником и США
Все новости
Шоколад

9 причин есть черный шоколад каждый день

Выступления TEDxKyiv

Связь поколений, сила популизма, комета Чурюмова и Евангелие для гопников