Трамп заверил Эрдогана в поддержке Турции как члена НАТО

Президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Об этом со ссылкой на Белый дом сообщает Reuters.

В ходе разговора Трамп заявил о поддержке Турции в качестве стратегического партнера и союзника НАТО.

Говоря об отношениях двух стран, Трамп приветствовал вклад Турции в борьбе с террористической организацией ИГИЛ. Стороны также обсудили "общие обязательства в борьбе с терроризмом во всех его проявлениях".