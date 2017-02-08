Трамп заверил Эрдогана в поддержке Турции как члена НАТО
Президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.
Об этом со ссылкой на Белый дом сообщает Reuters.
В ходе разговора Трамп заявил о поддержке Турции в качестве стратегического партнера и союзника НАТО.
Говоря об отношениях двух стран, Трамп приветствовал вклад Турции в борьбе с террористической организацией ИГИЛ. Стороны также обсудили "общие обязательства в борьбе с терроризмом во всех его проявлениях".
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