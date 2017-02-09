Ответственность за убийство "Гиви" взяли на себя его сообщники
Россиянин, "доброволец" из Москвы Игорь Мильцев, который представился бойцом подразделения боевика Михаила Толстых "Гиви" заявил, что покушение на Толстых организовали он и еще трое бойцов "Сомали".
Об этом пишет российское издание "Новая газета".
Мыльцева заявил, что обвинения власти так называемой "ДНР" в адрес украинских спецслужб "смешные".
Убийство командира Мильцев назвал местью сослуживцев, которых якобы Гиви бросил во время боя под Авдеевка в конце января 2017 года.
По словам Мыльцева, во время боев Гиви сам прострелил себе ногу, чтобы избежать боя.
"Просто так уйти он не мог, это дезертирство, позицию бросить он не мог никак, это приказ Захара стоять до конца! И тут он, наверное, понял, что это все – конец. Прострелил себе ногу и начал кричать. Его потащили медики, а через полтора часа нас накрыла своя же артиллерия ", - написал Мыльцева.
Он рассказывает, что после покушения на Арсения Павлова ( "Моторола" – ред.) командир "Гиви" всерьез опасался за свою жизнь, в целях безопасности вывез свою семью в Приднестровье и планировал выехать туда сам, но не успел.
Как рассказывает Мыльцев, сам он сейчас находится в окрестностях Донецка.
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