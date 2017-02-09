Ответственность за убийство "Гиви" взяли на себя его сообщники

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Четверг, 9 февраля 2017, 17:18

Россиянин, "доброволец" из Москвы Игорь Мильцев, который представился бойцом подразделения боевика Михаила Толстых "Гиви" заявил, что покушение на Толстых организовали он и еще трое бойцов "Сомали".

Об этом пишет российское издание "Новая газета".

Мыльцева заявил, что обвинения власти так называемой "ДНР" в адрес украинских спецслужб "смешные".

Убийство командира Мильцев назвал местью сослуживцев, которых якобы Гиви бросил во время боя под Авдеевка в конце января 2017 года.

По словам Мыльцева, во время боев Гиви сам прострелил себе ногу, чтобы избежать боя.

 
ФОТО: НОВАЯ ГАЗЕТА
 
ФОТО: НОВАЯ ГАЗЕТА

"Просто так уйти он не мог, это дезертирство, позицию бросить он не мог никак, это приказ Захара стоять до конца! И тут он, наверное, понял, что это все – конец. Прострелил себе ногу и начал кричать. Его потащили медики, а через полтора часа нас накрыла своя же артиллерия ", - написал Мыльцева.

Он рассказывает, что после покушения на Арсения Павлова ( "Моторола" – ред.) командир "Гиви" всерьез опасался за свою жизнь, в целях безопасности вывез свою семью в Приднестровье и планировал выехать туда сам, но не успел.

Как рассказывает Мыльцев, сам он сейчас находится в окрестностях Донецка.

Темы: Донбасс Росcия
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IP: 194.44.160.---Семенен09.02.2017 17:54
Нє, ну то вже щось... Ясно, що планувати спецоперації на окупованій території СБУ поки що неможе, але партизанську боротьбу недооцінювати теж нетреба. Ще б про моторолу хтось щось розказав...
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