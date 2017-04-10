"Укроборонпром" показал, как тестируют отремонтированный танк Т-64

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Понедельник, 10 апреля 2017, 16:31

В государственном концерне "Укроборонпром" показали, как тестируют отремонтированный  танк Т-64 перед отправкой в ВСУ.

Об этом говорится в сообщении на сайте концерна.

Отмечается, что за 2016 "Харьковский бронетанковый завод" отремонтировал около 60 танков.

Также в сообщении опубликовали видео прохождения танком Т-64 тестирования, во время которых проверяется качество выполненных работ.

"Танк Т-64, который прибыл на ГП "Харьковский бронетанковый завод" для прохождения регламентного ремонта, прошел полный комплекс работ по восстановлению силовой установки и систем обеспечения ее работы, узлов и агрегатов трансмиссии, комплекса вооружения, в том числе и управляемого. Одновременно с этим были проведены работы по установлению динамической защиты", - говорится в сообщении.

"Для тестирования результатов ремонта всех систем, машина была направлена на специальный танкодром, где специалисты завода и представители Министерства обороны Украины, проверяли работу машины в различных режимах эксплуатации", - сообщили в "Укроборонпроме".

В то же время отмечается, что сама машина была передана специалистам завода для проверки вооружения и подготовки ее к тестовым стрельбам, после которых машина направится на завершающий этап испытаний, а затем ее передадут в Вооруженные силы Украины.

Как известно, в январе 2017 президент Петр Порошенко считает, что Украина должна срочно провести глубокую модернизацию танков Т-64 или Т-80.

"У нас становится выбор: либо один "Оплот", или десять глубоко модернизированных и капитально отремонтированных Т-64 или Т-80. Причем "Оплот" строится самое быстрое за 18 месяцев, а цикл глубокой модернизации Т-80 составляет 2,5 месяца . Таким образом, у нас постает вопрос, или танковая рота в полном составе, или один танк", - сказал он тогда.

Украинская правда

Темы: оружие армия
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