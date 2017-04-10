Штаб АТО: Командир ранил нетрезвого военнослужащего

Командир подразделения ранил нетрезвого военнослужащего, который отказался выполнять приказ.

Об этом сообщает пресс-центр АТО.

"По предварительной информации, в расположении одного из подразделений, входящих в состав сил АТО, группа военнослужащих в состоянии алкогольного опьянения, отказалась выполнять приказ командира и вела себя агрессивно. Такое поведение военнослужащих составляло реальную угрозу жизни и здоровью офицера", - отмечается в сообщении.

"Реагируя на ситуацию, командир подразделения, осуществив три предупредительных выстрела в воздух, а затем предупредительные выстрелы в землю, выстрелил по ногам агрессивного нетрезвого военнослужащего", - добавили в штабе.

Согласно информации, военнослужащего доставили в больницу Бахмут и поставили диагноз "огнестрельное пулевое ранение нижней трети правой голени нижней стопы".

"Вместе с тем врачами медицинского учреждения засвидетельствовано, что при ранении "пострадавший" находился в состоянии алкогольного опьянения, в его крови было обнаружено 1,29 промилле алкоголя", - сообщили в пресс-центре.

На месте происшествия работают представители военной комендатуры города Бахмут и оперативная группа Главного управления Национальной полиции в Донецкой области.

Украинская правда