Березюк: Полиция незаконно задержала участников митинга против Голубана

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Вторник, 11 апреля 2017, 10:34

Правоохранители незаконно задержали участников митинга под МВД в Киеве, которые требовали уволить командира роты полиции в Донецкой области Юрия Голубана.

Об этом говорится в заявлении фракции "Самопомощь", которое во вторник сделал с трибуны Верховной Рады председатель фракции Олег Березюк.

"Вчера (10 апреля – ред.) Национальная полиция задержала участников акции, демонстративно применив непропорциональную силу против мирного собрания", - сказал он.

По словам нардепа, это связано с появлением 15 марта в парламенте командира роты особого назначения управления полиции в Донецкой области Юрия Голубана, которого обвиняют в связях с боевиками ОРДО. Люди требовали его увольнения и привлечения к уголовной ответственности.

Как сообщил в Facebook депутат Рады Игорь Луценко, митинг состоялся возле отделения МВД по улице Богомольца, 10. Во время его проведения полиция в масках задержала "как минимум 5 участников акции".

"По словам задержанных (в частности, Собченко Олега), они не нарушали общественный порядок – несмотря на это, подъехал Беркут, их насильно и без объяснений повезли в Печерской райотдел", - пишет Луценко.

По его словам, позже выяснилось, что один из участников написал баллончиком "ДНР" на рекламном стенде. "Полиция использовала это как повод для задержания едва не всех участников", - добавил депутат.

Как сообщалось, 6 апреля глава антикоррупционного комитета Рады Егор Соболев рассказал о видео, на котором Голубан якобы снят с главарем батальона боевиков "Восток" Александром Ходаковским. "Самопомич" выступила с требованием от ГПУ и СБУ проверить связи Голубана с боевиками в 2014 году.

Ходаковский 5 апреля выложил в "ВКонтакте" видео в доказательство того, что Голубан был его подчиненным по "Альфе" и служил в батальоне боевиков "Восток" в самом начале, а в мае 2014 года перешел на сторону Украины.

Евгений Кизилов, УП

Темы: Самопомич МВД полиция акции
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