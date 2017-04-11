Гройсман: В президенты идти не собираюсь

Премьер-министр Владимир Гройсман уверяет, что не собирается принимать участие в президентских выборах 2019 года.

Об этом он заявил на пресс-конференции во вторник.

"В 2019 году я буду участвовать в президентских выборах как гражданин, который голосует за кандидата в президента Украины", - отметил он, отвечая на вопрос журналистов.

"Я не считаю, что надо мечтать о должности", - добавил он.

Премьер сказал, что ему нравится его нынешняя должность.

В 2019 році я буду брати участь у президентських виборах як і кожен громадянин – прийду і проголосую. Інших намірів у мене немає. pic.twitter.com/7yYfe2xarW — Volodymyr Groysman (@VGroysman) April 11, 2017

Роман Кравец, УП