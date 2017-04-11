Гройсман: В президенты идти не собираюсь
Премьер-министр Владимир Гройсман уверяет, что не собирается принимать участие в президентских выборах 2019 года.
Об этом он заявил на пресс-конференции во вторник.
"В 2019 году я буду участвовать в президентских выборах как гражданин, который голосует за кандидата в президента Украины", - отметил он, отвечая на вопрос журналистов.
"Я не считаю, что надо мечтать о должности", - добавил он.
Премьер сказал, что ему нравится его нынешняя должность.
В 2019 році я буду брати участь у президентських виборах як і кожен громадянин – прийду і проголосую. Інших намірів у мене немає. pic.twitter.com/7yYfe2xarW— Volodymyr Groysman (@VGroysman) April 11, 2017
Роман Кравец, УП
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