Гройсман: В президенты идти не собираюсь

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Вторник, 11 апреля 2017, 12:04

Премьер-министр Владимир Гройсман уверяет, что не собирается принимать участие в президентских выборах 2019 года.

Об этом он заявил на пресс-конференции во вторник.

"В 2019 году я буду участвовать в президентских выборах как гражданин, который голосует за кандидата в президента Украины", - отметил он, отвечая на вопрос журналистов.

"Я не считаю, что надо мечтать о должности", - добавил он.

Премьер сказал, что ему нравится его нынешняя должность.

Роман Кравец, УП

Темы: Гройсман президент виборы
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