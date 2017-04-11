Определены дата и судьи, для рассмотрения измены Януковича

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Вторник, 11 апреля 2017, 14:00

В Оболонском суде определили состав суда, который будет рассматривать дело о государственной измене экс-президента Виктора Януковича.

Согласно данным сайта Оболонского суда, материалы поступили 10 апреля.

Главой коллегии будет судья Владислав Девятко, который и является судьей-докладчиком.

 

Двое других участников коллегии - судьи Дмитрий Камбулов и Максим Титов.

Дело будет рассматриваться 4 мая.

 

Это тот же состав суда, который называли 7 апреля Украинские новости со ссылкой на источник

На вопрос "Украинской правды" об этом в пресс-службе суда заявили, что дело поступило в суд в понедельник, а автоматическое перераспределение состоялось вечером понедельника.

"Дело поступило вчера в конце дня, передано вручную от Апелляционного суда города Киева. Сразу после регистрации состоялся автораспределение. Путем автораспределения дела был назначен состав суда. В перераспределении участвовали все судьи Оболонского суда Киева, которые не находились на больничном", - сообщили УП в пресс-службе.

На вопрос, как в суде могут объяснить, что ранее СМИ называли тот же состав суда, в пресс-службе отметили:

"Не могу объяснить. В пятницу в суде происходило оглашение приговора по делу "Торнадо" (этот же состав суда рассматривал дело "Торнадо" - УП). Все наши комментарии были по этому делу. Когда кто-то спрашивал о деле Януковича, я просила всех набрать в понедельник, потому что в то время в суде не было дела Януковича", - сказала пресс-секретарь суда.

Оксана Коваленко, УП

Темы: Янукович
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