"УЗ" назначила дополнительные поезда на майские праздники

На майские праздники "Укрзализныця" назначила 14 дополнительных поездов и дополнительные рейсы 5 графиковых поездов.

Об этом сообщает пресс-служба УЗ.

"Для удовлетворения повышенного спроса пассажиров на путешествия во время майских праздников Укрзализныця назначила еще 8 дополнительных поездов. Они будут курсировать на популярных направлениях Киев - Хмельницкий, Николаев - Киев, Днипро - Киев, Киев - Сумы, Одесса - Львов и Львов - Ужгород. Всего уже в продаже билеты на 14 дополнительных поездов на популярных направлениях и дополнительные рейсы 5 графиковых поездов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что дополнительные поезда будут курсировать в период с 26 апреля по 10 мая.