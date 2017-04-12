Гройсман привел министров отчитываться в комитет Иванчука

Правительство в полном составе выступает с отчетом правительства за год работы на комитете по вопросам экономической политики.



Об этом сообщает корреспондент УП.



Министры рассказывают о реформах в своих отраслях, в частности министр соцполитики Андрей Рева рассказал, что правительству удалось поднять среднюю и минимальную заработную плату.



Так же о сделанном рассказали министр образования Лилия Гриневич и министр юстиции Павел Петренко.



Стоит отметить, что депутаты не ставят членам правительства никаких острых вопросов.



"Мы все эти цифры не запомним. Господин министр, вы на острие фронта в борьбе с популистами, вы номер один. Я хочу сказать, что пока министр Андрей Рева, то будет расти только заработная плата, но не пенсионный возраст", - обратился к Реве председатель комитета Андрей Иванчук.



В то же время у него были замечания к министру аграрной политики: "Тарас, мы с вами давно знакомы. За год вы сделали очень много, но учитывая ваш потенциал, то это мало".



В то же время лидер фракции "Народный фронт" Максим Бурбак и премьер Владимир Гройсман обменялись комплиментами и подтвердили друг другу поддержку.



"То, что сделало правительство Яценюка – это не популярные действия, но они дали возможность для стабилизации макроэкономики. Благодаря этому в том числе сейчас является повышение", - сказал Гройсман.



Как известно, 14 апреля исполняется год, как правительство Владимира Гройсмана приступил к работе, но ожидаемого отчета в Верховной Раде, похоже, не будет.



Роман Кравец, УП