Количество заложников боевиков возросло за счет гражданских - Геращенко

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Среда, 12 апреля 2017, 20:52

Количество заложников, захваченных боевиками, возросло до 126 человек за счет гражданских.

Об этом сообщила представитель Украины в гуманитарной подгруппе трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко.

"(...) Еще более важны определенные хрупкие продвижения в вопросе освобождения заложников. К сожалению, в списке заложников, которые дает нам СБУ, уже 126 человек, количество незаконно удерживаемых выросло за счет гражданских", - написала она в Facebook.

По словам Геращенко, тех, кого ОРДЛО требует передать ради освобождения - более 600 человек.

"30 из них не имеют никакого отношения к АТО, 60 проходят по сверхтяжелым преступлениям и не подлежат амнистии - и это болезненные вопросы дискуссии. А среди 500 других, которых запрашивает ОРДЛО, несколько сотен не желают перемещаться на оккупированные территории", - отметила политик.

"ОРДЛО категорически отказались от привлечения МККК и ООН к процессу сбора этих отказов, хотя два месяца до того обсуждали и настаивали на миссии ООН. Украинская сторона ради освобождения заложников предложила как компромиссный вариант привлечь к процессу удостоверения этих подписей офис Уполномоченного по правам человека, процедура будет проходить под мониторингом ОБСЕ", - добавила она.

Геращенко выразила надежду, что процесс сбора подписей скоро начнется, поскольку эти компромиссные предложения были согласованы всеми.

"Также есть осторожный оптимизм в вопросе допуска МККК в тюрьмы на оккупированных территориях, сегодня подробно говорили о привлечении МККК к передаче посылок от родных, и надеюсь, что достигнуто согласие. Украина открыта. Ожидаем, что и другие допустят в свои тюрьмы МККК", - сообщила Геращенко.

Она рассказала, что на заседании также шла речь о необходимости привлечения МККК к идентификации погибших.

"Также мы долго обсуждали экологическую проблематику. Украинская сторона предложила провести совместное заседание экономической и гуманитарной группы для решения ряда вопросов, в том числе о необходимости проведения ремонтных и очистных работ для нормального функционирования экологически важных объектов вблизи линии соприкосновения и на оккупированной территории", - отметила Геращенко.

Темы: пленные
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