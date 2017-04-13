АТО: боевики бьют из минометов, один боец ​​ВСУ погиб, двое ранены

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Четверг, 13 апреля 2017, 07:03

За минувшие сутки российско-оккупационные войска 61 раз обстреляли позиции Вооруженных Сил Украины, один военнослужащий погиб, еще двое получили ранения.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

Эпицентром огневого противостояния остается Приморское направление. Здесь, огнем минометов калибра 120 мм и 82 мм, БМП, гранатометов различных систем и пулеметов больших калибров враг накрывал позиции вблизи населенного пункта Водяное. Из минометов калибра 82 мм, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов бил по позициям ВСУ под Марьинкой. Защитников Широкиного российско-террористические подразделения обстреливали из вооружения БМП и стрелкового оружия. По морпехам, которые держат оборону под Гнутовым враг открывал огонь из 120-мм минометов, противотанковых гранатометов и пулеметов, а защитников Гранитного, Талаковки, Павлополя и Гнутового активно обстреливали из пулеметов больших калибров и стрелкового оружия. Защитников Водяного обстреливали вражеские снайперы.

На Донецком направлении, основными объектами огневых усилий противника были опорные пункты сил АТО вблизи Авдеевки и шахты "Бутовка". Так, защитников шахты "Бутовка" враг накрывал огнем минометов калибра 120 мм и 82 мм, а по защитникам Авдеевки бил из 82-мм минометов, гранатометов различных систем, пулеметов больших калибров и противотанковых ракетных комплексов. Вооружение БМП российские наемники применяли против защитников Опытного, а защитников Каменки и Зайцевого обстреливали из противотанковых гранатометов и пулеметов крупных калибров. По позициям вблизи населенных пунктов Пески и Луганское противник бил из пулеметов крупных калибров. В районах Авдеевки и Троицкого действовали вражеские снайперы.

На Луганском направлении, из минометов калибра 82 мм, гранатометов и пулеметов больших калибров противник бил по позициям сил АТО у Новоалександровки. Из вооружения БМП обстреливал защитников Крымского, а из гранатометов различных калибров бил по позициям в районе Катериновки. Гранатометы и крупнокалиберные пулеметы враг применил по опорным пунктам ВСУ в районе Новозвановки.

Темы: АТО боевые действия Донбасс
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