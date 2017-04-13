В Одессе ночью пылали домики на причале

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Четверг, 13 апреля 2017, 10:22

В Одессе среди ночи возник пожар на причале в дачных домах, его потушили под утро.

Жертв и пострадавших нет, сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям 13 апреля.

Сообщение о пожаре на причале на улице Шкиперна поступило в 02:17 четверга.

Пожар произошел в одно- и двухэтажных дачных домах на общей площади 500 кв м.

"Ликвидация пожара усложнялась одиночными взрывами бытовых газовых баллонов и канистр, плотностью застройки и отсутствием подъездов к морю для забора воды", – сообщают спасатели.

В Одессе ночью пылали домики на причале
В Одессе ночью пылали домики на причале
ГСЧС

В 04:08 пожар локализовали, а в 04:59 – ликвидировали.

 

Причину пожара и убыток устанавливают.

На месте пожара работали 50 человек личного состава и 10 единиц техники от ГУ ГСЧС в Одесской области, одна бригада скорой медпомощи и 2 экипажа полиции.

Темы: Одесса ГСЧС
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