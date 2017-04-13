День в АТО: 42 обстрела, ВСУ огонь не открывали

Пророссийские боевики от начала суток уже осуществили 42 обстрела позиций Вооруженных Сил Украины.

Об этом сообщает пресс-центр АТО.

"На Приморском направлении горячее всего было в районе Водяного. Здесь морских пехотинцев враг накрывал огнем артиллерийских систем калибра 122-мм, минометов калибра 120-мм и вооружения БМП. По защитникам Широкино бил из 120-миллиметровых минометов, вооружения БМП и гранатометов. Минометы калибра 120-мм противник применил против морских пехотинцев вблизи Гнутово", - говорится в сообщении.

В то же время из крупнокалиберных пулеметов боевики стреляли по украинским воинам под Чермалыком. Снайперы незаконных вооруженных формирований активизировались в районе Талаковки и Водяного.

"На Донецком направлении огонь из минометов калибра 120-мм и 82-мм враг открывал по защитниках Авдеевки. Защитников Луганского и Опытного обстреливали из 82-миллиметровых минометов. По опорным пунктам наших войск вблизи Опытного противник бил из гранатометов, из вооружения БМП и из противотанкового ракетного комплекса", - отметили в пресс-центре АТО.

Из гранатометов НВФ обстреливали позиции вблизи Невельского, а из стрелкового оружия - рядом с шахтой "Бутовка".

На Луганском направлении из гранатометов различных систем боевики били по защитникам Новоалександровки и Катериновки.

"Несмотря на вооруженные провокации со стороны врага, украинские военнослужащие строго соблюдали режим "Тишины" и огонь в ответ не открывали", - заявили в штабе, уточнив, что в случае возникновения непосредственной угрозы жизни и здоровью военных, командирами будет принято решение об адекватном ответе противнику.

Украинская правда