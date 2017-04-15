Самолет ВМС США провел разведку вблизи оккупированного Крыма

1230 просмотров
0
Суббота, 15 апреля 2017, 10:27

Патрульный противолодочный самолет ВМС США совершил очередной разведывательный полет вблизи южного побережья оккупированного Россией Крыма.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на данные сайтов, которые отслеживают передвижение военной авиации.

По их информации, самолет с бортовым номером 168 440 вылетел с авиабазы Сигонелла на Сицилии и вел разведку северо-западнее оккупированного Севастополя.

После вылета с Сицилии маршрут пролегал над Грецией и Болгарией, в районе болгарского порта Варна самолет вошел в воздушное пространство над Черным морем, направившись в сторону оккупированного полуострова.

Темы: Крым аннексия США
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Бахчисарайский суд арестовал шестерых крымских татар 15 апреля 2017, 01:43
У заключенного в Крыму украинца Панова появился сосед с туберкулезом 14 апреля 2017, 15:51
Из-за голодовки в РФ крымский татарин Зейтуллаев быстро теряет вес 14 апреля 2017, 12:15
powered by lun.ua
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
АТО: За сутки зафиксировано 45 обстрелов, ранены 4 бойцов ВСУ
Экс-беркутовец, подозреваемый в убийствах на Майдане, бежал в Россию
Суса уволили за ложь в декларации
В НАПК пояснили, почему скрыли декларации подчиненных Луценко и Матиоса
Все новости
Фото

Ученые выяснили, как выбрать идеальное фото для Facebook или сайта знакомств

Культура

30 аккаунтов в Telegram и Instagram об искусстве