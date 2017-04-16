СМИ: Боевики ИГИЛ применили химическое оружие в Мосуле

Боевики террористической группировки ИГИЛ применили химическое оружие в западном Мосуле.

Об этом сообщает агентство АР со ссылкой на иракских военных.

По словам офицера Ирака, нападение произошло в районе Аль-Абар. Террористы атаковали иракских военных ракетой с хлором. Офицер сообщил, что у семи солдат были проблемы с дыханием, их госпитализировали.

Агентство пишет, что источник говорил на условиях анонимности, поскольку он не был уполномочен предоставлять данную информацию.