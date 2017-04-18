Луценко обещает за месяц собрать органы, назначающие прокуроров

В течение месяца будет сформированы органы прокурорского самоуправления.

Об этом в среду сообщил генпрокурор Юрий Луценко во время пресс-конференции в Киеве, сообщает пресс-служба ГПУ.

Также он сообщил, что согласно новым изменениям в Законе "О прокуратуре" состоится собрание работников прокуратур всех уровней и центрального аппарата, которые выберут делегатов для участия во Всеукраинской конференции прокуроров, во время которой уже будет избраны члены в Совет прокуроров Украины и квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров.

"Сейчас начинается радикальная реформа в системе управления органов прокуратуры в государстве. Ранее Генеральный прокурор имел полномочия лично, самостоятельно назначать на должности и снимать любого. Теперь все меняется, согласно действующему законодательству с 15 апреля, я потерял "диктаторские" полномочия по назначениям", - сказал Луценко.

По словам Луценко, Совет прокуроров Украины и квалификационно-дисциплинарной комиссия прокуроров будет формировать кадровую политику от заместителей Генпрокурора к прокурорам района.

"Это замедлит кадровую работу, но, мне кажется, это очень хорошо, учитывая, что прокуратура перестанет быть постсоветской. Я осознаю, что возникнет много организационных проблем, тем не менее это шаг в правильном направлении, с любыми проявлениями тоталитаризма, в том числе в прокуратуре, надо покончить", - сказал он.

Украинская правда