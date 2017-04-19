Трамп подписал указ "Покупай американское и нанимай американцев"

Новый указ президента США предусматривает разработку мер по ужесточению порядка выдачи рабочих виз иностранцам, а при госзакупках ведомства должны будут покупать больше американской продукции.

Текст распоряжения опубликован на сайте Белого дома, пишет DW.com.

Этим указом Трамп поручает министерствам юстиции, труда и нацбезопасности предложить меры по изменению порядка выдачи американских рабочих виз H-1B, чтобы избежать "мошенничества и злоупотреблений". По его мнению, сейчас такие визы выдаются "абсолютно случайным методом".

"Они должны выдаваться наиболее высококвалифицированным и высокооплачиваемым специалистам и никогда не должны использоваться для замены американцев", - подчеркнул Трамп.

Ежегодно в США выдается около 85 тысяч рабочих виз H-1B, часто к ним прибегают высокотехнологичные компании из Кремниевой долины, отмечает агентство AFP.

Кроме того, указ предусматривает увеличение доли американских товаров в госзакупках по федеральным контрактам. По мнению Трампа, годами в США делались "безрассудные исключения" из этого правила.