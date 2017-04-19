В Турции продлено чрезвычайное положение еще на три месяца

Парламент Турции одобрил продление режима чрезвычайного положения еще на 3 месяца.

Об этом сообщает Anadolu.

"Турецкий парламент продлил во вторник действующее чрезвычайное положение, еще на три месяца", - говорится в сообщении.

Согласно Конституции страны, максимальный срок чрезвычайного положения составляет шесть месяцев.

Для введения чрезвычайного положения, правительство должно видеть серьезные признаки масштабного насилия, которые могут навредить демократической среде Турции или установленным Конституцией основным правам и свободам граждан.

Впервые решение о введении чрезвычайного положения был введен парламентом 21 июля прошлого года после попытки государственного переворота в ночь на 16 июля. Чрезвычайное положение после этого продолжали в октябре и январе. Срок действия последнего решения о продлении чрезвычайного положения истекает 19 апреля.