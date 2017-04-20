ЦИК просит Раду внести ясность относительно выборов в ОРДЛО

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Четверг, 20 апреля 2017, 09:34

Центральная избирательная комиссия просит комитеты Верховной Рады разъяснить положения закона "О местных выборах" о возможности назначения местных выборов на отдельных территориях Донецкой и Луганской областей.

Соответствующее обращение ЦИК принял на заседании 19 апреля, сообщает пресс-служба комиссии.

Кроме этого комиссия обратилась к комитетам Верховной Рады Украины по вопросам государственного строительства, региональной политики и местного самоуправления и по вопросам правовой политики и правосудия с целью предоставления ими разъяснений по замещению депутатов местных советов на этих территориях в случае досрочного прекращения их полномочий до назначения Верховной Радой и проведения на указанных территориях соответствующих местных выборов.

А в случае возможности назначения таких выборов – относительно безотлагательного законодательного урегулирования проблемных вопросов, которые могут возникнуть при организации подготовки и проведения таких местных выборов и осуществления замещения депутатов местных советов.

Отмечается, что решение принято в связи с тем, что в комиссию поступают многочисленные обращения о возможности назначения и проведения соответствующими территориальными избирательными комиссиями выборов депутатов местных советов и соответствующих сельских, поселковых, городских голов, а также замещения депутатов местных советов на отдельных территориях Донецкой и Луганской областей, где 25 октября 2015 очередные местные выборы не назначались и не проводились.

Украинская правда

Темы: ЦИК виборы Донбасс
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IP: 46.200.137.---karpatu20.04.2017 09:48
Охендовський легітивний чи не легітивний голова ЦВК? В якій стадії докази "амбарної книги" по ньому? Може це питання винесуть на розгляд головної виборчої комісії? Хто цьому заважає? Чи зневажає?
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