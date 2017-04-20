ЦИК просит Раду внести ясность относительно выборов в ОРДЛО

Центральная избирательная комиссия просит комитеты Верховной Рады разъяснить положения закона "О местных выборах" о возможности назначения местных выборов на отдельных территориях Донецкой и Луганской областей.



Соответствующее обращение ЦИК принял на заседании 19 апреля, сообщает пресс-служба комиссии.



Кроме этого комиссия обратилась к комитетам Верховной Рады Украины по вопросам государственного строительства, региональной политики и местного самоуправления и по вопросам правовой политики и правосудия с целью предоставления ими разъяснений по замещению депутатов местных советов на этих территориях в случае досрочного прекращения их полномочий до назначения Верховной Радой и проведения на указанных территориях соответствующих местных выборов.



А в случае возможности назначения таких выборов – относительно безотлагательного законодательного урегулирования проблемных вопросов, которые могут возникнуть при организации подготовки и проведения таких местных выборов и осуществления замещения депутатов местных советов.



Отмечается, что решение принято в связи с тем, что в комиссию поступают многочисленные обращения о возможности назначения и проведения соответствующими территориальными избирательными комиссиями выборов депутатов местных советов и соответствующих сельских, поселковых, городских голов, а также замещения депутатов местных советов на отдельных территориях Донецкой и Луганской областей, где 25 октября 2015 очередные местные выборы не назначались и не проводились.



Украинская правда