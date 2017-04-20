Сущенко написал письмо коллегам-журналистам

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Четверг, 20 апреля 2017, 11:08

Украинский журналист Роман Сущенко, которого более полугода назад незаконно арестовали в России, поблагодарил всех украинских и иностранных коллег по журналистскому цеху за поддержку и солидарность.

Об этом он написал в своем письме из СИЗО "Лефортово", передает "Укринформ".

"Последние полгода судьба дарит мне уникальную возможность оценить и почувствовать силу и глубину журналистской солидарности и поддержки от многих коллег по цеху, профессиональных и общественных организаций. Благодарю вас за эти минуты!" – пишет Сущенко.

Журналист поблагодарил коллектив своего информагентства, международные журналистские организации, представителей ПЕН-клуба, многих коллег по цеху.

"Я вас искренне благодарю и верю, что скоро наступит тот день, когда смогу поблагодарить вас лично", – отмечает незаконно заключенный украинский журналист.

Он упоминает, что в апреле 2017 года исполняется 15 лет, как он сознательно посвятил свою жизнь журналистике.

"С тех пор мне не приходилось жалеть о своем выборе", – написал Сущенко.

 
 

Как известно, Сущенко в нарушение международных правил задержали 30 сентября 2016 года в Москве, куда он прибыл с частной поездкой.

7 октября ему было предъявлено обвинение в "шпионаже". В ФСБ России заявили, что Сущенко является сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины. В ГУР МОУ опровергли это заявление, в том числе официально, заявив, что оно не соответствует действительности.

Роман Сущенко работает в Украинском национальном информационном агентстве "Укринформ" с 2002 года, а собственным корреспондентом во Франции – с 2010 года.

24 января 2017 года на заседании Парламентской ассамблеи Совета Европы в Страсбурге была принята резолюция, в которой были выдвинуты требования освободить Сущенко, а также прекратить преследование украинских журналистов на территории оккупированного Крыма.

Темы: Сущенко права человека
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