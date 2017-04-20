Порошенко уверен, что США не изменят позиции по Крыму

122 просмотра
0
Четверг, 20 апреля 2017, 13:07

Президент Петр Порошенко уверен, что США никогда не признают незаконной аннексии Крыма.

Об этом он сказал в интервью телеканалу Sky News, сообщает пресс-служба Порошенко.

"Никогда не сомневался, что ни один американский президент, включая Дональда Трампа, никогда не признает незаконной аннексию Крыма", - сказал он.

Порошенко напомнил о Будапештском меморандуме, по которому США, Великобритания, Франция и Россия гарантировали территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины.

Он отметил, что в течение длительного времени обе американские партии – демократов и республиканцев – поддерживали Украину.

"Нет сомнений, что статус глобального лидера, который занимает США, невозможно поддерживать без четкой позиции относительно Украины", - сказал Порошенко.

Он напомнил, что у него было несколько телефонных разговоров с президентом Дональдом Трампом, встреча с вице-президентом Майком Пенсом, разговоры с госсекретарем Рексом Тиллерсон.

"Есть четкая позиция: ничего об Украине без Украины. Это был мой месседж на Мюнхенской конференции, и мы получили поддержку от партнеров", - рассказал Порошенко.

Как известно, во время этого интервью Порошенко заявил, что на Донбассе настоящая война, а не замороженный конфликт.

Темы: Крым Порошенко
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
После выборов во Франции нормандский формат сохранится – посол 20 апреля 2017, 11:29
СБУ запретила въезд чиновнику Союза журналистов РФ 20 апреля 2017, 11:12
Фийон говорит, что Крым – это исторически русская территория 20 апреля 2017, 10:30
powered by lun.ua
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
Порошенко: Конфликт на Донбассе не заморожен
Истинный план Путина: отделить Донбасс и забрать себе – Bloomberg
Турчинов: Армия РФ на учениях отрабатывает захват городов
Интерпол объявил в розыск экс-руководителей СК "Оранта"
Все новости
Нормальные?

Если у вас есть одна из этих вещей – вы ненормальный человек

Приятного аппетита!

Эти кулинарные хитрости помогут не пересолить и сделать пищу вкуснее