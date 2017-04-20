Порошенко уверен, что США не изменят позиции по Крыму

Президент Петр Порошенко уверен, что США никогда не признают незаконной аннексии Крыма.



Об этом он сказал в интервью телеканалу Sky News, сообщает пресс-служба Порошенко.



"Никогда не сомневался, что ни один американский президент, включая Дональда Трампа, никогда не признает незаконной аннексию Крыма", - сказал он.



Порошенко напомнил о Будапештском меморандуме, по которому США, Великобритания, Франция и Россия гарантировали территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины.



Он отметил, что в течение длительного времени обе американские партии – демократов и республиканцев – поддерживали Украину.



"Нет сомнений, что статус глобального лидера, который занимает США, невозможно поддерживать без четкой позиции относительно Украины", - сказал Порошенко.



Он напомнил, что у него было несколько телефонных разговоров с президентом Дональдом Трампом, встреча с вице-президентом Майком Пенсом, разговоры с госсекретарем Рексом Тиллерсон.



"Есть четкая позиция: ничего об Украине без Украины. Это был мой месседж на Мюнхенской конференции, и мы получили поддержку от партнеров", - рассказал Порошенко.



Как известно, во время этого интервью Порошенко заявил, что на Донбассе настоящая война, а не замороженный конфликт.