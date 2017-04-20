ВСП не получал жалоб на судей за то, что отпустили "беркутовца"

В Высший совет правосудия не поступали жалобы на судей, которые 6 апреля отпустили из-под стражи экс-беркутовца Гончарова. Это позволило ему бежать в РФ.

Об этом "Украинской правде" сообщила пресс-секретарь секретариата Высшего совета правосудия Оксана Лысенко.

Она отметила, что по состоянию на 17 апреля 2017 жалобы о привлечении судей Олега Присяжнюка, Татьяны Росик, Вячеслава Дзюбина - к дисциплинарной ответственности по данному факту не поступало.

В то же время она сообщила, что на рассмотрении Высшего совета правосудия есть другие жалобы на действия вышеуказанных судей.

"Пользуясь случаем, сообщаем, что в соответствии с Законом Украины" О Высшем совете правосудия дисциплинарные органы Высшего совета правосудия - дисциплинарные палаты - ограничены в праве проявлять инициативу по открытию дисциплинарных производств", - отметила Лысенко.

Закон содержит лишь один случай, когда такая инициатива может быть применена. Согласно части 10 статьи 49 Закона, "если в процессе рассмотрения дисциплинарного дела Дисциплинарная палата приходит к выводу о наличии признаков дисциплинарного проступка в действиях других судей или о наличии признаков другого дисциплинарного проступка в действиях судьи, в отношении которого рассматривается дело, Дисциплинарная палата может принять решение о открытие соответствующем дисциплинарном деле по собственной инициативе".

Как известно, 6 апреля Апелляционный суд города Киева принял решение отменить меру пресечения и постановил отпустить из-под стражи экс-беркутовца Гончарова, который затем бежал в Россию. Состав суда, принявшего это решение: Присяжнюк, Дзюбин, Росик.

Украинская правда