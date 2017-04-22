В Одессе горел рынок, пострадали 2 полицейских

Два сотрудника патрульной полиции пострадали во время эвакуации людей с рынка "Северный" в Одессе, где в субботу вечером возник крупный пожар.

"Два сотрудника патрульной полиции доставлены в больницу с диагнозом: отравление угарным газом. Точное количество пострадавших посетителей рынка пока сказать не могу", - сообщила журналистам пресс-секретарь патрульной полиции Одессы Алла Марченко в субботу вечером, передает "Интерфакс-Украина".

По ее данным, для обеспечения безопасности и правопорядка, а также оказания помощи сотрудникам ГСЧС при пожаре на рынке "Северный" было задействовано 10 патрульных экипажей и 3 усиленных экипажа автопатрулей. Полицейские отводили транспортные средства от места ЧП, пересекали попытки мародерства, а также оказывали помощь в эвакуации людей.

Вместе с тем, как сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям, сообщение о пожаре в торговых модулях рынка поступило в 18:29. К месту пожара были направлены подразделения по повышенному рангу вызова "РАНГ-2".

В 20:07 пожар на площади около 700 м2 торговых точек был ликвидирован.

К тушению пожара были привлечены 11 единиц пожарно-спасательной техники и около 58 человек личного состава.

Причина возникновения пожара выясняется.