Авиаудар в сирийской провинции Идлиб уничтожил последний госпиталь

На севере Сирии, в провинции Идлиб, которую контролируют повстанцы, нанесён авиаудар по временному госпиталю.

Об этом пишет Радио Свобода.

Как сообщает агентство AFP, ссылаясь на сирийских правозащитников, ранены 5 медиков, под завалами остаются ещё 4 человека. Госпиталь прекратил работу.

Пока не установлено, какие именно самолёты атаковали - правительственные или российские.

При этом немецкий журналист Джулиан Рёпке написал в Twitter, что удар был наненсен российским самолетом СУ-34, уточнив, что это был последний госпиталь в провинции.

#Reports A #Kremlin regime Su-34 dropped a bunker buster to destroy the underground hospital in #Abdin , the last clinic in southern #Idlib . pic.twitter.com/Dm49ZFWaiB

В субботу же поступили сообщения о новом ударе правительственной авиации по позициям повстанцев на юге страны, в окрестностях города Дераа. Одна из бомб попала в минарет мечети.

SYRIA - The minaret of a mosque is engulfed by smoke following a air strike by gov. forces on a rebel-held area near Daraa. 📷 @AbazidMohamad pic.twitter.com/ViLlSa6F4K