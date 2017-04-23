Полиция освободила киевского бизнесмена, которого держали в заложниках

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Воскресенье, 23 апреля 2017, 14:03

В Киевской области полиция задержала мужчину, который держал в заложниках столичного бизнесмена.

Как сообщает пресс-служба полиции Киевской области, в Киеве неизвестные похитили одного из предпринимателей возле его дома. За освобождение заложника требовали от родных пострадавшего 100 тысяч долларов. Полиция сразу начала поиски мужчины, были ориентированы различные подразделения.

Правоохранители выяснили, что предпринимателя могут незаконно держать в одном из сел Броварского района. Сотрудники уголовного розыска и Главного управления полиции Киевской области вместе с прокуратурой провели специальную операцию по освобождению заложника, задействовав спецназовцев.

 
Фото полиции Киевской области

В результате обыска квартиры изъяли вещественные доказательства. В порядке ст. 208 УПК задержали хозяина дома, который у себя в подвале держал привязанным предпринимателя. Им оказался 25-летний местный житель.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека), ст. 187 (разбойное нападение), ст. 189 (вымогательство) Уголовного кодекса Украины. Правоохранители устанавливают других причастных к преступлению.

Темы: Киев полиция
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