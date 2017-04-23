В аннексированном Крыму создали группу по борьбе санкциями

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Воскресенье, 23 апреля 2017, 22:56

В представительстве аннексированного Крыму при президенте РФ создана рабочая группа юристов, которые намерены добиваться отмены европейских и западных санкций в отношении полуострова.

Об этом заявил председатель рабочей группы по международно-правовым вопросам в представительстве Крыма при президенте РФ Александр Молохов, сообщает РИА Новости.Крым.

Он отметил, что российские юристы будут работать "в тесном контакте с иностранными, а также с Министерством иностранных дел и Минюстом России".

По словам Молохова, сейчас рабочая группа еще решает, в каком именно из европейских судов будет "отстаивать права жителей полуострова".

При этом Молохов отметил, что "крайне важный момент для рабочей группы - борьба за права крымских вкладчиков "Приватбанка", также российские юристы намерены бороться за "скифское золото".

Темы: Крым Росcия аннексия суд
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