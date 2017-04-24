В результате протестов в Париже задержаны три человека

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Понедельник, 24 апреля 2017, 01:14

В Париже в результате протестов против итогов первого тура выборов полиция задержала троих демонстрантов.

Об этом сообщает агентство AFP.

Несколько сотен людей вышли на площадь Бастилии, чтобы выразить протест против того, что во второй тур выборов проходят лидер "Национального фронта" Марин Ле Пен и бывший министр экономики и создатель движения "Вперед" Эммануэль Макрон.

Некоторые демонстранты бросали бутылки и петарды.

Газета La Parisien сообщила, что в результате акции протеста пострадали два человека – мужчина и девочка 15 лет. Мужчина получил травму лица, а девочка – травмы лица и шеи.

Как известно, по данным экзит-полов, проведенных всеми ключевыми французскими соцслужбами, во второй тур выходят Эммануэль Макрон и Марин Ле Пен.

Темы: Франция виборы
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