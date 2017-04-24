Тиллерсон подтвердил, что санкции против РФ сохранятся до полного выполнения "Минска"

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Понедельник, 24 апреля 2017, 05:30

Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон в ходе телефонного разговора с президентом Петром Порошенко 23 апреля подтвердил, что санкции в отношении России сохранятся до тех пор, пока она не выполнит Минские соглашения.

Об этом говорится в заявлении на сайте Госдепа.

"Секретарь Тиллерсон подтвердил твердую приверженность Соединенных Штатов суверенитету и территориальной целостности Украины и отметил, что санкции будут сохраняться до тех пор, пока Россия не вернет контроль над Крымским полуостровом Украине и полностью не выполнит свои обязательства по Минским соглашениям", - отмечается в сообщении.

Также говорится, что Тиллерсон позвонил Порошенко, "чтобы обсудить его недавний визит в Москву и его месседж российскому руководству о том, что хоть США и заинтересованы в улучшении отношений с Россией, ее действия на востоке Украины остаются препятствием для этого".

Кроме того, Тиллерсон подчеркнул важность реформ и борьбы с коррупцией в Украине.

Темы: Порошенко США Росcия
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