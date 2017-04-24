Председательствующий в деле Януковича судья третий раз не явился в ВСП

Первая дисциплинарная палата Высшего совета правосудия рассмотрит дисциплинарное дело против председательствующего по делу бывшего Президента Виктора Януковича судьи Оболонского районного суда Киева Владислава Девятко 16 мая.

Соответствующее решение палата приняла в понедельник, передают "Українські новини".

Отмечается, что судья Девятко третий раз не явился на рассмотрение дисциплинарного дела против себя и попросил о переносе заседания.

Заявитель по данному делу, адвокат Роман Маселко прогнозирует, что на следующем заседании 16 мая дисциплинарная палата ВСП примет решение по данному делу даже в случае его неявки.

Дисциплинарное дел против судьи Девятко касается его решений о лишении водительских прав 2 активистов Автомайдана в январе 2014 года.

В случае вынесения дисциплинарной палатой Высшего совета правосудия решения о нарушении судьей присяги он будет бессрочно отстранен от должности, на рассмотрение совета будет подано представление о его увольнении.

Как известно, 4 мая коллегия судей Оболонского райсуда под председательствованием Девятко должна начать рассмотрение дела против Януковича.

11 апреля 2017 года в Оболонском суде сообщили, что определили состав суда, который будет рассматривать дело о государственной измене против экс-президента Януковича.

Рассматривать это дело Оболонскому райсуду 28 марта поручил Апелляционный суд.

Как известно, к Януковичу применяют процедуру специального (заочного) досудебного расследования.



В Генпрокуратуре отмечают, что единственным поводом для прекращения заочного расследования является добровольное появление Януковича в Украине.

Защита бывшего президента настаивает, что он не был официально проинформирован о дате и месте рассмотрения дела против него о госизмене в Оболонском районном суде Киева.