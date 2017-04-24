Председательствующий в деле Януковича судья третий раз не явился в ВСП

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Понедельник, 24 апреля 2017, 11:21

Первая дисциплинарная палата Высшего совета правосудия рассмотрит дисциплинарное дело против председательствующего по делу бывшего Президента Виктора Януковича судьи Оболонского районного суда Киева Владислава Девятко 16 мая.

Соответствующее решение палата приняла в понедельник, передают "Українські новини".

Отмечается, что судья Девятко третий раз не явился на рассмотрение дисциплинарного дела против себя и попросил о переносе заседания.

Заявитель по данному делу, адвокат Роман Маселко прогнозирует, что на следующем заседании 16 мая дисциплинарная палата ВСП примет решение по данному делу даже в случае его неявки.

Дисциплинарное дел против судьи Девятко касается его решений о лишении водительских прав 2 активистов Автомайдана в январе 2014 года.

В случае вынесения дисциплинарной палатой Высшего совета правосудия решения о нарушении судьей присяги он будет бессрочно отстранен от должности, на рассмотрение совета будет подано представление о его увольнении.

Как известно, 4 мая коллегия судей Оболонского райсуда под председательствованием Девятко должна начать рассмотрение дела против Януковича.

11 апреля 2017 года в Оболонском суде сообщили, что определили состав суда, который будет рассматривать дело о государственной измене против экс-президента Януковича.

Рассматривать это дело Оболонскому райсуду 28 марта поручил Апелляционный суд.

Как известно, к Януковичу применяют процедуру специального (заочного) досудебного расследования.

В Генпрокуратуре отмечают, что единственным поводом для прекращения заочного расследования является добровольное появление Януковича в Украине.

Защита бывшего президента настаивает, что он не был официально проинформирован о дате и месте рассмотрения дела против него о госизмене в Оболонском районном суде Киева.

Темы: Янукович суд
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