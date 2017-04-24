Если РФ не выполнит решение суда ООН, Украина обратится к Генассамблее

Министерство юстиции обратится к Генеральной ассамблее Организации Объединенных Наций, если Россия не выполнит промежуточное решение Международного суда ООН.



Об этом заявил министр юстиции Павел Петренко во время пресс-брифинга, сообщает Укринформ.



"Что касается России, то Россия или выполнит промежуточное решение Международного суда ООН, или мы будем ставить вопрос о применении принудительных механизмов до вынесения этого вопроса на заседание Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций. И фактически это будет сигналом: или Россия уже перешла все пределы, или она все же имеет какой-то здравый смысл и фактически прекратит преследование крымских татар и украинский, как это установил суд даже в промежуточном решении", - сказал Петренко.



В то же время министр не стал комментировать заявление оккупационных властей Крыма о том, что она не собирается пересматривать решение о запрете Меджлиса крымскотатарского народа. Как пояснил Петренко, он не хочет комментировать заявления "псевдовласти в Крыму, потому что это абсолютно нелегитимные органы, не признает не только Украина, но и весь цивилизованный мир".



Он отметил, что Минюст следит за поведением России и будет принимать адекватные меры и механизмы в ближайшее время.



"Один из механизмов – это принятие соответствующей резолюции Генеральной ассамблеей Организации Объединенных Наций. Это первое. Второе – это решение, если не будет выполнено, оно будет положено в основу и уголовного трибунала, который точно будет", - заявил Петренко.



Как известно, 19 апреля Международный суд ООН согласился на введение мер по иску "Украина против РФ" для защиты национальных меньшинств в Крыму.



Суд рассматривает нарушения в рамках нарушения положений Конвенции о предотвращении всех форм расовой дискриминации.



Среди прочего, суд обязал РФ:



- Воздержаться от ограничений в отношении крымских татар на представительство своих интересов, включая возобновлением деятельности Меджлиса;

- Обеспечить возобновление образования на украинском языке.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что общественные организации крымских татар могут действовать в России без каких-либо ограничений, если речь идет не об экстремистских проявлениях.