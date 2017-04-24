Задержали еще одного из группы боевиков, которые похищали людей

1947 просмотров
0
Понедельник, 24 апреля 2017, 19:57

В Бахмутском районе задержали третьего боевика, который вместе с еще двумя в 2014 году занимался похищением людей и вымогательством, находясь на службе у террористов.

Об этом сообщил заместитель председателя Нацполиции - руководитель Главного управления Нацполиции в Донецкой области Вячеслав Аброськин.

По его словам, двух других злоумышленников задержали в минувшую субботу.

"Во дворе частного дома по месту жительства этого задержанного был закопан автомат, РПГ-18 "Муха" и патроны. Спрятал надежно - весь день копали, для надежности он сделал буром отверстие на глубину 2 м, но несмотря на конспирацию все же нашли", - написал Аброськин на своем Facebook.

"Что интересно, недавно изъятые 8 автоматов этой банды имеют крымское происхождение - были похищены во время оккупации Крыма из воинской части Севастополя", - добавил он.

Украинская правда

Темы: Донецкая область полиция
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
В Краматорске 7-летний мальчик нашел во дворе школы 14 гранат 22 апреля 2017, 21:57
Обстрел Марьинки: на собственном огороде ранен местный житель 22 апреля 2017, 20:03
В Бахмуте поймали двух боевиков, у одного нашли схрон оружия 22 апреля 2017, 12:07
powered by lun.ua
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
Председатель Диамантбанка связывает банкротство с арестом Мартыненко
СММ ОБСЕ после гибели сотрудника приостановила работу патрулей
Банк Мартыненко-Жвании обанкротился
Хуг: Миссия ОБСЕ на Донбассе 183 раза подвергалась опасности
Все новости
#ВакциниПрацюють

5 фактов о прививках

Cтереотипы

4 комикса о том, чего мужчины никогда не слышат в свой адрес