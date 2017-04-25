Экспертиза подтвердила: голос на записях по MH17 принадлежит Дубинскому — СМИ

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Вторник, 25 апреля 2017, 00:06

Голос организатора транспортировки по территории Донбасса комплекса "Бук", из которого был сбит самолет рейса MH17, принадлежит российскому офицеру Сергею Дубинскому.

К соответствующему выводу в своем расследовании пришла редакция "Новой газеты".

Как известно, международная команда расследователей Bellingcat ранее обнародовала доклад, в котором говорится о том, что перевозку установки "Бук", из которой предположительно был сбит самолет рейса MH17, осуществлял отставной российский генерал-майор Сергей Дубинский известный под псевдонимом "Хмурый".

Ранее также была опубликована запись телефонного разговора "Хмурого" о катастрофе MH17.

Во время подготовки материала журналист "Новой газеты" побеседовал с Дубинским по телефону, а затем отправил образцы аудиозаписей экспертам по анализу речи из Института нейрологии и физиологии Гётеборгского университета в Швеции (Institute of Neuroscience and Physiology, University of Gothenburg).

Анализ был проведен в лаборатории Voxalys (осуществляет криминалистические экспертизы по заказу прокуратуры, полиции и судов Швеции) методом "слепого теста" без погружения в контекст и в соответствии с инструкциями Международной ассоциации криминалистической фонетики и акустики (IAFPA).

Эксперты не были осведомлены с тем, когда, кому и по какому поводу говорилось то, что было предоставлено им в качестве материалов для исследования.

Руководил исследованием криминалист-аналитик и член исполкома IAFPA Йонас Линд.

Шведские специалисты проанализировали исключительно технические (акустические) параметры: тон, частоту и тембр голосов. Для оценки сходства эксперты из Гётеборгского университета использовали девятибалльную шкалу, утвержденную Шведским национальным экспертно-криминалистическим Центром.

+4 соответствует наивысшей степени совпадения исследуемых голосов ("с чрезвычайно высокой вероятностью голоса на записях принадлежат одному человеку"), -4 — наименьшему ("голоса с чрезвычайно высокой вероятностью принадлежат разным людям"), а нейтральный показатель в 0 баллов говорит о невозможности экспертов рассчитать вероятность сходства/различия.

Потратив 10 дней на исследование, шведы подготовили криминалистическое заключение, в котором сообщили, что записи представляют небольшое, но достаточное для вывода количество материала.

"Таким образом, результаты их исследования поддерживают гипотезу о том, что сравниваемые голосовые образцы принадлежат одному и тому же человеку — +2 балла", - сообщает "Новая газета".

"Данный строго технический анализ и другие собранные нами свидетельства подтверждают, что голос организатора транспортировки комплекса "Бук" по территории Донбасса "Хмурого" (Николаича) принадлежит российскому офицеру Сергею Дубинскому", - отмечается в материале.

Кроме того, издание пообщалось с бывшим сослуживцем Дубинского Сергеем Тиуновым, лидером самообороны Запорожья и ветераном боевых действий в Афганистане.

Тиунов рассказал о том, что лично общался с Дубинским после катастрофы МН17, когда приезжал забирать из плена "ДНР" украинских военных.

Газета цитирует разговор двух мужчин.

"Видишь, как жизнь сложилась, Сережа, — сказал "Хмурый". — В Афгане мы с тобой на одной стороне воевали, а сейчас воюем друг против друга. Никак не пойму, почему ты за хунту".

Тиунов вспомнинает, что в ответ я не сдержался: "Но пассажирский самолет-то по-бандитски сбили вы!", - сказал он и отмети, что по лицу увидел, как это задело его собеседника.

Дубинский ответил: "Ты же не считаешь, что это я сделал [сам]?" А потом показал пальцем наверх: "Это же сделали уроды из Москвы!".

Позже, как рассказал Тиунов, боевики придумали легенду о том, что "Боинг" якобы сбил украинский летчик на СУ.

Темы: MH17 Росcия
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