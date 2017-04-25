Возле ЧАЭС нашли свалку львовского мусора

В Чернобыльской зоне отчуждения 24 апреля обнаружили кучи бытового мусора из Львова.

Об этом сообщает во вторник пресс-служба управления полиция Киевской области.

По ее информации, в полицию обратился один из председателей местного самоуправления и сообщил, что возле сел Бобер и Королевка лежит мусор.

Прибыв на место, правоохранители нашли девять куч мусора. Из каждой из них полицейские изъяли документы или их фрагменты, подтверждающие, что отходы привезли на грузовиках из Львова.

По данному факту открыто уголовное производство по ст.239 "Загрязнение или порча земель".

Как сообщалось, 21 апреля мэр Львова Андрей Садовый заявил о подписании меморандума о прекращении мусорной блокады Львова.

В то же время премьер-министр Владимир Гройсман сообщил: "Наконец-то удалось решить вопрос утилизации львовского мусора".

Как известно, 30 мая 2016 года на мусорной свалке Львова произошел пожар и обвал. Погибли три человека и один пропал без вести.

После этого эксплуатацию свалки приостановили и город остался без мусорного полигона.

Украинская правда